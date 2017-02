Plus d'infos sur le concert Les Annees Folles De L'operette à Chatelaillon Plage

LA SCENE DE BEAUSEJOUR (L.1-1072883/3-/84) PRESENTE CET EVENEMENT

LES FOLLES ANNEES DE L'OPERETTE Par la compagnie Trabucco Sopranos : Lys Nordet. Ténors : Pascal Capiomont. Danseuses : Tiziana Pagglarulo, Clotilde Schembre, Sonia Chapelle, Laëtita Beauvais, Sandrine Nayrolles. Pour le Prince Edouard, c'est la vie de bohème ! Volage, il vit entouré de jolies courtisanes jusqu'au jour où...il apprend qu'il est ruiné ! Il doit alors accepter tous les sacrifices afin de revenir à une meilleure fortune et pour cela il lui faut se plier aux exigences de sa mère... Elle a en effet organisé le mariage de son fils avec une jeune veuve richissime. Attiré par l'argent, la rejoindra-t-il tout en conservant une vie de débauche cachée ? Ou l'amour finira-t-il par triompher ? Entraînés dans une comédie pleine de rebondissements et d'humour, les spectateurs voyageront à travers les plus belles pages de l'opérette. Dans un spectacle alliant costumes éblouissants, voix exceptionnelles et ballets féériques, les artistes revisiteront pour vous des airs mythiques. Accès PMR : 05 46 30 49 50