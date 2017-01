Recevez par e-mail les nouvelles informations sur Pass Rebotini & Zanesi et After Au Set : The Hacker.

The Hacker, Michel Amato de son vrai nom, est un DJ et producteur electroclash et techno notamment connu pour ses nombreuses collaborations...

Plus d'infos sur le concert Pass Rebotini & Zanesi et After Au Set : The Hacker à La Rochelle