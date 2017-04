Plus d'infos sur le concert Shay Showcase Oxford à La Rochelle

Shay

LE 14 AVRIL 2017 !!!

Repérée par Booba, Shay est une rappeuse aujourd'hui rattachée au label 92i fondé par ce dernier.

Grâce à son titre «PMW» sorti en juillet 2016 qui a récolté plus de 50 millions de vues sur youtube et qui cartonne en radio, avec un style frais et inattendu., la nouvelle égérie du rap français confirme sa percée avec la sortie de son album « Jolie garce ».

★ Ses tubes «Thibault Courtois» et «Cabeza» semblent être sur la même lancée avec 3 millions de vues.

▶ SHOW LIVE, PHOTOS & DÉDICACES

Event Facebook : https://www.facebook.com/events/616433965234601/

Sponsor : 92i - OKLM RADIO - Mercedes Savia