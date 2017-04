Plus d'infos sur le concert L'opera dans tous ses etats à Saint Georges de Didonne

ASS. CREA (1-139351&1023776/52/35) présente ce spectacle

« Un maître mot : l'humour, le second degré, la dérision ! ». L'Express L'art lyrique et l'humour peuvent faire bon ménage. La preuve avec ce feu d'artifice vocal et musical qui met joyeusement l'opéra sens dessus dessous. Traversant les trois âges de l'art lyrique et convoquant les plus grands compositeurs, ce spectacle mené allegro appassionato entre music-hall et café-concert ne laisse aucun répit au public... et à ses interprètes non plus ! Une soprano et un baryton attachants et casse-cou, et un pianiste capable de se moquer d'un art considéré souvent comme désuet, en en révélant au contraire l'humour et la fraîcheur.Cette compagnie suisse joue avec l'opéra pour mieux nous en faire partager le plaisir. Une belle occasion de découverte aussi pour les plus jeunes. Opéra, humour, à partir de 1 mètre jusqu'à aficionado.Leana Durney, soprano / Davide Autieri, baryton / Guy-François Leuenberger et Lucas Buclin, piano / Frédéric Mairy, metteur en scèneAccès PMR : 05 46 06 87 98