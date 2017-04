Plus d'infos sur le spectacle L'ecole Des Magiciens à Chatelaillon Plage

LA SCENE DE BEAUSEJOUR (L.1-1072883/3-/84) PRESENTE CET EVENEMENT

L'ECOLE DES MAGICIENS Une comédie magique de et avec Sébastien Mossière Scénographie: Sarah Bazennerye Lumières : Thomas Rizzotti Bienvenue à l'école de la magie ! Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu : un magicien très fort, mais complètement loufoque. Vous allez apprendre vos premiers tours de magie et l'aider à réaliser des trucs incroyables...Oui mais voilà, lors d'une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire. Résultat : il a tout oublié, y compris qu'il est magicien ! Vous allez devoir l'aider à se souvenir pour que la magie continue et que Sébastien puisse se présenter au concours du plus grand magicien du monde ! Comment va-t-il s'en sortir ? Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes, tous les ingrédients sont là, avec des tours de magie époustouflants...pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents ! Accès PMR : 05 46 30 49 50