Plus d'infos sur le spectacle Wakanda Et Les Petits Indiens à La Rochelle

WAKANDA ET LES PETITS INDIENS Le chef de la tribu indienne de Wakanda l'a envoyé en mission. Elle est chargée de former une nouvelle tribu, et d'apprendre aux enfants à devenir de véritables petits indiens. Et si vous deveniez les petits indiens de la nouvelle tribu de Wakanda ? Elle vous apprendra comment devenir de bons petits indiens, alors n'attendez plus, Wakanda vous attend...