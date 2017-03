Plus d'infos sur le spectacle Dessine Moi Un Cheval à Les Mathes

Il était une fois... « Dessine-moi un cheval ».

Le nouveau spectacle 2017 du Zagal Cabaret, situé à La Palmyre, près de Royan, vous entraîne dans un magnifique voyage équestre et onirique.

Au point de départ, l'improbable rencontre entre un homme ordinaire et un ange :

« Je dormais paisiblement quand une drôle de petit voix se fit entendre. Il se tenait devant moi, immobile. Puis il releva lentement ses grands yeux mouillés de larmes et me sourit timidement. Le halo de lumière qui l'entourait m'attirait irrésistiblement. Je le suivis... »

Commence alors un fantastique périple nocturne dans un monde imaginaire.

Dans l'écrin de lumière du Zagal Cabaret, vous serez émerveillés par les prouesses de voltigeurs et cascadeurs impressionnants, par la perfection des tableaux de dressage et de haute école où la complicité somptueuse entre l'homme et le cheval est une douce évidence.

Danse, chant, poésie, grâce et humour ponctuent ce spectacle imaginé pour vous par l'équipe du Zagal Cabaret.

Venez vivre avec nous un éblouissant voyage hors du commun, qui vous mettra sans nul doute des étoiles plein les yeux.

MENU FORMULE GOURMET

DEUX ENTREES EN DEGUSTATION

« Caprice de foie gras au canard »

Accompagné de sa salade fantaisie de magret fumé

ET

Verrine aux crevettes roses

Gravlax de saumon fumé en carpaccio

Chantilly salsa nordique

Petits Pains croustillants

***

PLATS PRINCIPAL

Bouchée feuilletée « royale »

Suprême de volaille « mi- confit » à la crème de cidre

Accompagné de champignons frais

Pommes des champs

Pommes fruits rôties en persillade aux amandes grillées

***

DESSERT GOURMAND « LA FORÊT »

En chaud froid

Délice fondant au chocolat noir maison

ET

Glace caramel beurre salé

Crème anglaise vanille bourbon

Coulis de passion

Menu enfant : Zagal'opin

ENTREE

Servie tiède

Flamiche Lorraine

Au fromage et petits lardons

Accompagnée

De copeaux de saucisson et cornichons

***

PLATS PRINCIPAL

Brochette de saucisses de Toulouse Grillées

Spaghettis à l'italienne concassé de tomates

***

DESSERTS

Donuts moelleux au sucre Christal et Nutella

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : DESSINE MOI UN CHEVAL - ZAGAL CABARET

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 69.00 ?

Date : vendredi 10 février 2017 au samedi 16 décembre 2017