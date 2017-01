Plus d'infos sur le spectacle Revue Symphony' à Perigny

Le spectacle Revue Symphony' a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Perigny 2017.

Valable pour déjeuner (12h30) ou pour dîner (19h30) (hors 24, 31/12 et 14/02).

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. Hors 24, 31 décembre et 14 février. - Réservation impérative au 05.46.44.80.39REVUE MUSIC-HALL SYMPHONY'REPAS-SPECTACLELa revue Symphony' du 3 septembre au 30 juin 2017 vous fera valser de plaisir.Orchestre, chanteurs, conteur, animateurs de salle pour le preshow, suivi du spectacle avec chanteuses, chanteurs, transformiste, danseuses, danseurs.**Déjeuner-Spectacle Arrivée entre 12h et 12h30 Déjeuner animé suivi du spectacle Fin: 16h30 *Dîner-Spectacle Arrivée entre 19h30 et 20h Dîner animé suivi du spectacle Fin: 00h30 ***Formule Rêve 69 eurosAmuse bouche Repas + Spectacle ***Formule Elégance 89 eurosCocktail de bienvenue & amuse-boucheRepas + Spectacle Vin (1/4 de bouteille par personne) Café ***Formule Frenesy 149 euros1/2 bouteille de Champagne & amuse-boucheDéjeuner ou Dîner + Spectacle Vin supérieur (1/3 de bouteille par personne) Assiette de fromage ExpressoEmplacement préférentiel ***Votre repas au Strass... Savourez les plats préparés sur place, le jour même, avec des produits frais, par notre chef cuisinier. Régalez-vous de cette explosion de saveurs. Au Strass, le plaisir est pour les yeux et les papilles. *Votre menu... *tarte fine aux fruits de mer et Jambon Serrano*Filet de Boeuf, jus au parfum des sous-bois et composition de légumes*Coeur coulant au chocolat, fruits rouges et crème cacao